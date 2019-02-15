Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Web Tasarım Atölyesinde Yangın

Avcılar'da Web Tasarım Atölyesinde Yangın

47 dakika önce

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBULDHA Avcılar'da bir web tasarım atölyesi çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Avcılar'da Web Tasarım Atölyesinde Yangın, System.String[]
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBULDHA  

Avcılar'da bir web tasarım atölyesi çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki işyerinde meydana geldi. İddialara göre işyerinde elektrik sisteminde yangın çıktı. Alevler kısa sürede işyerini kaplarken içeridekiler kendilerini güçlükle dışarı attı. Haber verilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek alevlere müdahale ederken, polis de caddeyi trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangına müdahale edilmesi

-Söndürme çalışmaları

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:52 Kaynak: DHA

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