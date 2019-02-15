Avcılar'da Web Tasarım Atölyesinde Yangın
47 dakika önce
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBULDHA Avcılar'da bir web tasarım atölyesi çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBULDHA Avcılar
'da bir web tasarım atölyesi çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Merkez
Mahallesi Talimhane Caddesi
'ndeki işyerinde meydana geldi. İddialara göre işyerinde elektrik sisteminde yangın çıktı. Alevler kısa sürede işyerini kaplarken içeridekiler kendilerini güçlükle dışarı attı. Haber verilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek alevlere müdahale ederken, polis de caddeyi trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yangına müdahale edilmesi
-Söndürme çalışmaları
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:52 Kaynak: DHA
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