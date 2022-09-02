AVCILAR'DA BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA BIÇAKLI KAVGA

02.09.2022 08:53

AVCILAR'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

AVCILAR'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyrukluların işlettiği markete gelen yine yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre hırsızlık yaparken görüldü. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de karıştığı kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırırken durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Polis olayla ilgili iki kişiyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

YORUMLAR
500
Fahriye Evcen gece yarısında aşerdiği tabağı paylaştı Fahriye Evcen gece yarısında aşerdiği tabağı paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri... Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:02 Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
13:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Bu milleti aldatmaktır
13:57 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu
13:51 Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Türkiye büyümeye devam ediyor
13:49 İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
13:36 Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı
13:13 Bakan Muş'tan ikinci el araç satışına getirilen sınırlamaya dair net sözler: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz
13:07 Trabzonspor İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler...
12:34 Fahriye Evcen gece yarısında aşerdiği tabağı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 14:28:03. #1.12#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement