AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLULARIN PARTİSİNDEN 'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLULARIN PARTİSİNDEN 'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER
09.11.2020 12:49
AVCILAR'da bir gece kulübünde, yabancı uyruklu kişilerin düzenlediği doğum günü partisinde tüm koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.
AVCILAR'da bir gece kulübünde, yabancı uyruklu kişilerin düzenlediği doğum günü partisinde tüm koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.
Koronavirüs vakalarının son zamanlarda gösterdiği artışa rağmen Avcılar'da bir gece kulübünde ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde yabancı uyruklu kişiler doğum günü partisi düzenledi. Kulüpte koronavirüs tedbirlerin hiçe saydığı anlar ise sosyal medyada ortaya çıktı. Afrika'ya özgü müziklerin çalındığı, gece boyunca maske takılmadan ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yapılan kutlama anları sosyal medyada videolarda yer aldı. Görüntülerde ayrıca yasak olmasına rağmen parti boyunca nargile kullanılması, cam bardaklarda alkollü içecek servisi yapılması da dikkati çekti.
- İstanbul
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