Avcılar'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Avcılar'da yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 2 şüpheli tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran'da Yeşilkent Mahallesi'nde Elif M'nin (25) iş yerinden çıkıp evine giderken yolda telefonla konuştuğu esnada arkasından gelen 2 kişi tarafından cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerin tespit etti.
Polis, yaşı küçük şüpheli S.Y. ve Ş.Y'yi aynı gün yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.