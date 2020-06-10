Avcılar'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Avcılar 'da yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 2 şüpheli tutuklandı.

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