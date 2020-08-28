AVCILAR'DA YAKINLARININ 'İMKANSIZ' DEDİĞİ EVLİLİĞE EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN-2 - Son Dakika

AVCILAR'DA YAKINLARININ 'İMKANSIZ' DEDİĞİ EVLİLİĞE EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN-2

ESENYURT'ta oturan doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37), ailesinin karşı çıkmasına rağmen, 1,5 yıl önce kendisine kaçarak evlenen Esra Dalkılıç (20) ile düğünlerini geç de olsa yaptı.

AVCILAR'DA YAKINLARININ 'İMKANSIZ' DEDİĞİ EVLİLİĞE EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN-2, System.String[]

ESENYURT'ta oturan doğuştan yürüme engelli Murat Akdoğan (37), ailesinin karşı çıkmasına rağmen, 1,5 yıl önce kendisine kaçarak evlenen Esra Dalkılıç (20) ile düğünlerini geç de olsa yaptı. Yakınlarının evlilikleri için 'İmkansız' dediği evlilik ardından el birliği ile yapılan düğünde mutlulukları yüzlerinden okunan çiftin düğün masraflarını ve evlerinin bazı ihtiyaçlarını hayırseverler karşıladı.

Esenyurt Meydanı'nda dolaşan Esra Dalkılıç, doğuştan yürüme engelli ve boyu kısa olan bir telefon tamir servisinde çalışan Murat Akdoğan ile tanıştıktan sonra görüşmeye devam etti. Dalkılıç, "Onu kısa sürede çok sevdimö dediği Murat Akdoğan'a "Seni seviyorumö dediğini ancak, bu sözlerin üzerine "Yanımdan git. Benimle olamazsınö diyerek bağırıp- çağırdığını anlattı. Dalkılıç, DHA muhabirine, çok sevdiği Akdoğan ile görüşmeye devam ettiğini, ailesinin bu yakınlaşmayı anlayınca tepki göstererek, elinden telefonunu aldığını, dışarı çıkmasını kısıtladığını, gizlice annesinin cep telefonundan mesaj göndererek buluşmayı sürdürdüğünü belirtti. Murat Akdoğan, ailesini karşısına almayı göze alan, istettiği halde olumsuz yanıt aldığı, çok sevdiği Esra Dalkılıç'ı kaçırmaya karar verdiğini, bir arkadaşının arabasını evlerinin önüne getirdiğini ve gece yarısı Bağcılar'daki bir arkadaşının evine 1.5 yıl önce gittiklerini söyledi. Murat Akdoğan ile Esra Dalkılıç bir hafta sonra nikah masasına oturarak nikah kıyarken, genç kızın ailesi onu dışladı.

DÜĞÜN YAPILDI

Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar ile kısa süre önce tanışan çift, düğün yapamamalarının içlerinde ukde olarak kaldığını söyleyince hazırlıklar başladı. Vardar, Avcılar'daki tanınmış kişi ve kuruluş temsilcileri ile bağlantılar kurarak, aşkları ile inanılmazı gerçekleştiren çift, için bir kır bahçesinde düğün yaptı. Evlerinin bazı ihtiyaçları da hayırseverler tarafından karşılandı. Düğüne arkasında, "Allah ayırmadıkça kullara şans vermiyoruzö yazılı engelli aracıına dönüştürülmüş hafif ticari araç ile gelen çift uzun süre alkışlandı. Birbirlerinin ellerini bırakmayan çiftten gelin Esra Dalkılıç Akdoğan, "Dün akşam kına gecemizi yaptık. İkimiz de düğün özlemi vardı. Ahmet Halit Vardar başkan düğün organizasyonunu üstlendi. Bu kadar muhteşem düğün gececeği aklımızdan geçmezdiö dedi.

AK PARTİLİ KÜLÜNK: BU AŞKIN ROMANI YAZILMALI

Düğüne katılan AK Parti 26'ncı Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Bu aşkın romanı yazılmalı. Aşık Veysel'in dediği gibi; Kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez. Bu evlatlarımız o yolu gösterir kıldıö dedi. Külünk'ün bu sözleri üzerine iki gencin gözleri doldu. AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, engellilerin sesi olmaya ve onları mutlu kılmak için çaba harcamaya devam edeceklerini, unutulmaz bu düğüne katkı veren herkese teşekkür borçlu olduklarını söyledi. Vardar, "Bir arkadaşımız, gelinliği, biri damatlığı hazırladı. Kır bahçesini bir arkadaşımız tahsis etti, biri kuaförü, bir diğeri ev eşyalarını. Şarköy Belediyesi de 3 gün 3 gece bir otelde balayı hediye etti. Kısacası el birliği ile yılın düğününü yaptık" dedi. Düğünde davetlililer çifte takı takmak için, birbirleri ile adeta yarıştı.

Görüntü Dökünü

-----------

düğünden görüntü

Esenyurt, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YAKINLARININ 'İMKANSIZ' DEDİĞİ EVLİLİĞE EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN-2 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti Yan yola uçan sürücü TIR'a çarptı, 2 kişi yaralandı Japonya Başbakanı Abe istifa edecek Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı         
00:18
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde         
00:10
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
00:06
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı         
23:14
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı         
23:04
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü         
22:55
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi         
21:28
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı         
21:28
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti         
21:25
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti         
20:43
Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı         
20:07
Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti         
20:02
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi         
19:55
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu         
19:17
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi         
19:10
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi         
18:44
Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi         
18:31
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!         
17:10
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu         
16:28
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş         
16:09
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı         
15:42
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu         
11:19
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 09:54:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA YAKINLARININ 'İMKANSIZ' DEDİĞİ EVLİLİĞE EL BİRLİĞİ İLE DÜĞÜN-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei