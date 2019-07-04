Son Dakika Haberleri: AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (1)
Son Dakika Güncel Haber

AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (1)

12 dakika önce

Ersan SAN / İstanbul DHA D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.

AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (1), System.String[]


Ersan SAN/ İstanbul DHA 
D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
Devrilen araçtan görüntüler 
Trafikten görüntüler 
Detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:26 Kaynak: DHA
İstanbul, Avcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için İstanbul'a geldi FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:39:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]