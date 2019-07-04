AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (1)
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Ersan SAN / İstanbul DHA D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:26 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ İstanbul DHA
D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.
Görüntü Dökümü:
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Devrilen araçtan görüntüler
Trafikten görüntüler
Detaylar
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