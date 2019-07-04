Son Dakika Haberleri: Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (2)
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Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (2)

1 saat önce

100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.

Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (2), System.String[]
D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık eki sevk edildi. Ekipleri kazaya müdahale ediyor. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:37 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Avcılar, Ankara, Güncel
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