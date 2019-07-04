AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ (2)
1 saat önce
100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.
D-100 Karayolu Avcılar
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
mevki Ankara
istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık eki sevk edildi. Ekipleri kazaya müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
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Devrilen araçtan görüntüler
Trafikten görüntüler
Detaylar
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