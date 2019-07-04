Son Dakika Haberleri: Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (4)
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (4)

31 dakika önce

100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi.

Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (4), System.String[]

D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Kazada tankerin sürücüsü ağır yaralandı. 
Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde meydana geldi. 34 TB 5292 plakalı tankerin sürücüsü Enes Topçu, direksiyon hakimiyeti kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından yola devrildi. Arkadan gelen 34 CBD 421 plakalı hafif ticari araç devrilen tankere çarptı. Sürücü devrilen araç sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan tankerin sürücü ağır yaralı olarak hastaneye Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.  
tankerin dolu olması nedeniyle kazanın olduğunun alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alında. Trafik Ankara istikametine durduruldu. Ulaşım yan yoldan tek şeritten sağlanıyor. Tankerden yola yakıt sızan yakıta karşı ise itfaiye ekipleri köpük sıktı. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:48 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Avcılar, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı İlker Başbuğ, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının tüm detaylarını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 00:19:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]