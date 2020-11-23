Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi

23.11.2020 13:17

Son dakika haberleri... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda, 90 kiloya yakın skunk maddesi ele geçirildi.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi

İSTANBUL - Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda, 90 kiloya yakın skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da bir evde uyuşturucu madde depolandığı istihbaratını aldı. Emniyet ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü daha önceden tespit edilen söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda, 88 kilo 950 gram skunk diye tabir edilen Hint keneviri bitkisi, bir hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 15 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 990 lira para ele geçirildi. Uyuşturucularla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uyuşturucu maddelerin saklandığı adrese yapılan polis baskını, emniyet kameralarına da yansıdı.

Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi
Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti
Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak? Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak?         
13:46
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası         
13:07
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor         
11:17
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
TÜBİTAK 105 personel alacak TÜBİTAK 105 personel alacak         
08:55
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 90 kiloya yakın skunk ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei