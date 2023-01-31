Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu! Köpeği başında bitkin düşmüş - Son Dakika
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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu! Köpeği başında bitkin düşmüş

31.01.2023 13:05

İstanbul Avcılar'da bir süredir kendisinden haber alınamayan Atanaska Dobreva Yordanova, evinde ölü bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Yordanova'nın köpeğinin ise başında beklerken bitkin düştüğü ortaya çıktı.

Avcılar'da köpeği ile yaşayan 43 yaşındaki Atanaska Dobreva Yordanova, komşuları ve ayrıldığı eşinin aramalarına yanıt vermeyince, '112 Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Yordanova'nın yaşadığı dairenin kapı kilidini kırarak içeri girdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yordanova, yerde yüz üstü hareketsiz şekilde, köpeği ise yanında bitkin halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yordanova'nın öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcı ve belediye tabibi, ölmeden önce kustuğu anlaşılan kadının ölümünü şüpheli buldu. Yordanova'nın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan kadının sır ölümü! İçeri giren ekipler köpeğini başında buldu

KÖPEK STRESE GİRMİŞ

Yordanova'nın yanında bulunan köpeği ise, Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından teslim alındı. Sahibini uzun süre yerde hareketsiz görünce strese girdiği değerlendirilen köpek, ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilecek.

Yalnız yaşayan kadının sır ölümü! İçeri giren ekipler köpeğini başında buldu

"OYUN OYNADIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Yordanova'nın ölümüne çok üzüldüklerini dile getiren komşuları, "Dün akşam köpeğin sesi geliyordu, sonra o ses de kesildi. Oyun oynadığını düşündüm. Sonra uyudum. Bugün de polisi ve sağlık ekiplerini görünce acı haberi öğrendim" dedi.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu! Köpeği başında bitkin düşmüş - Son Dakika

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