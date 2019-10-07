Son Dakika Haberleri: Avcılar'da yan yatan bina mühürlendi
Son Dakika Güncel Avcılar'da yan yatan bina mühürlendi

Avcılar'da yan yatan bina mühürlendi

1 saat önce

Avcılar E-5 karayolu yanında uzun zamandır yana yatık şekilde duran 40 yıllık bina 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ihbar neticesinde belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi.

Avcılar'da yan yatan bina mühürlendi, System.String[]

Avcılar E-5 karayolu yanında uzun zamandır yana yatık şekilde duran 40 yıllık bina 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ihbar neticesinde belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Yana yatık duran bina havadan drone ile de görüntülendi.

Silivri açıklarında geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar ilçesinde bir caminin minaresi yıkılmış çok sayıda evde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltıp mühürlenmişti. E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler yanyol üzerinde bulunan Bahar Apartmanı ise 1999 depremi sonrasında 25-30 santim kadar yan tarafında bulunan binaya doğru eğildi. E-5 üzerinden net bir şekilde belli olan bina son depremin ardından tekrar gündeme geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden ihbar edilen bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Binanın nihai sonucunun yapı denetim firmasının raporunun ardından belli olacağı öğrenildi.

Binanın yıllardır yana yatık halde olduğunu söyleyen bir vatandaş, " Son depremden sonra hasarın arttığı görülüyor. Şu anda mühürlüyorlar"dedi.

Öte yandan binanın son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın bitişindeki binaya doğru yan yattığı görülüyor.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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