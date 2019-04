Avcılar'da Yanan Binada Korkutan Görüntü

AVCILAR'da yanan 4 binanın sakinleri çatlayan kolon ve kirişler nedeniyle tedirgin.

AVCILAR'da yanan 4 binanın sakinleri çatlayan kolon ve kirişler nedeniyle tedirgin.



Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada geçen cumartesi günü çıkan yangında 2 yıldan bu yana sahiplendiği 'Boncuk' isimli kedisini kaybeden Semihcan Arapkirli gözyaşlarına boğulmuştu. Çatı katının tamamen yanmasına, bir dairenin de hasar görmesine neden olan yangın ardından itfaiye ekipleri, binanın kısmen kullanılamaz olduğunu bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sırasında sıktığı su, biri bodrum katı olmak üzere 7 daireli binanın riskli olabilecek derecede çürük olduğunu da gözler önüne serdi. Sıkılan su, bir alt kattaki dairenin tavan sıvalarının dökülmesine ve paslanmış demirlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Annesi ile oturdukları evi ve çatlak kolonları gösteren Semihcan Arapkirli, "Eve girmeye korkuyoruz. Kolonlar çatlak, Başımıza tavandan sıvalar parçalar halinde düşüyor" dedi.







KOLONLAR PATLAK, ÇATLAK



Gökhan Küpeli de, çatı katında yangını söndürmeye çalışan itfaiyenin sıktığı suyun gidecek yer bulamayınca 2 kat aşağıda oturduğu evin duvarını patlatarak zemine sızdığını söyledi. Bodrum katını da gösteren Küpeli, "Çıplak gözle bakıldığındı veya adeta kuma dönen duvara dokunulduğunda binanın çürüdüğünü, demirlerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Beton artık kendiliğinden dökülüyor. Su sızıyor, temele iniyor. Kolonlar patlak. Binamız oturulacak halde değil. Demir de artık bitmiş. Beton eriyince demir de gidiyor. Bir an önce binamızın yıkılması gerekiyor. Bunun için gerekli yerlere başvuracağız" diye konuştu.



Kardeşi ile birlikte korkarak girdikleri evlerinde duvara monte edilen düşmesinden korktukları dolabı boşaltan Birgül Görener, 30 yıldan bu yana oturdukları binanın 55-60 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.







"BİNA ÇÖKECEK HALDE"



Görener, şunları anlattı:



"1999 depreminden sonra binada büyük çatlaklar oluştu. Avcılar Belediyesi'nden gelip kolonlara işaretler koydular. Ama binada güçlendirme, destek gibi bir şeyi yapmaya hiç kimse yanaşmadı. Bina içinde büyük hasar var. Binanın en üst katı ve bodrum katı bizim. Bodrum katındaki kolonlar da patlak. Üst kattaki çatı ve çatı katından kaynaklı ağır hasar var. Binayı yenileme konusunda burada oturanlarla bir türlü anlaşmaya gidemedik. Annemlerin oturduğu üst kattaki evin mutfak dolapları çökmek üzere. İçlerini boşalttık. Yangına gelen itfaiye erleri de 'Bu bina çöker, yaşamınız çok mümkün değil' dedi. Bina için 'Kısmen kullanılamaz' raporu çıktı ama, cidden kullanılamaz halde. Duvarlar yılların etkisi, yangının ateşi, sıkılan suyun etkisiyle neredeyse erimiş durumda. Annem ve kardeşim şu an bizde kalıyor. Ama bu bina diğer insanların üstüne çökecek halde. Yangına sıkılan su duvarlara zarar vermeye başladı. Çatı yandığı için şu an yok. İnen yağmur suyu diğer evlerin içine girecek"



Birgül Görener, birkaç kez başvurdukları belediye yetkililerinin kendilerine binanın yıktırılarak yenilenebileceğini, masrafları bina sakinlerinin karşılaması gerektiğini söylediklerini belirtti. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti

Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir

Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi