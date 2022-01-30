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AVCILAR'DA YANAN OTOMOBİLİ YOLDAKİ DİĞER SÜRÜCÜLER SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

AVCILAR'DA YANAN OTOMOBİLİ YOLDAKİ DİĞER SÜRÜCÜLER SÖNDÜRDÜ

30.01.2022 12:31

AVCILAR'da hareket halindeyken ön sol farından duman ardından alev çıkan otomobili gören diğer sürücüler yangın söndürme tüpleri ile alevleri söndürdü.

AVCILAR'da hareket halindeyken ön sol farından duman ardından alev çıkan otomobili gören diğer sürücüler yangın söndürme tüpleri ile alevleri söndürdü.

Olay, Avcılar D-100 Karayolu'nda dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 34 EV 1569 plakalı otomobili kullanan Necmi Bilecik, araçtan duman ve alev çıktığını görünce hemen yan yola girerek durdu. Diğer sürücülerin zamanında müdahalesi ile kısmen motor bölümü yanan otomobildeki yangın söndürüldü. Necmi Bilecik,  önümüzdeki hafta aracını muayeneye götürmeye hazırlandığını bu nedenle farları ile ilgili bir sorun için Büyükçekmece'deki bir tanıdık tamirciye götürdüğünü anlatırken şöyle dedi: "D-100 karayolunda giderken aracın ön sol farından duman ardından alevlerin çıktığını fark ettim. Sağa çektim Diğer sürücüler sağ olsun hemen durdular, yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiler. Haber verdiğimiz itfaiye ve emniyet birimleri de yetişti. Yapacak bir şey yok. Hasarımız var. Talihsizlik."

AVCILAR'DA YANAN OTOMOBİLİ YOLDAKİ DİĞER SÜRÜCÜLER SÖNDÜRDÜ
AVCILAR'DA YANAN OTOMOBİLİ YOLDAKİ DİĞER SÜRÜCÜLER SÖNDÜRDÜ
AVCILAR'DA YANAN OTOMOBİLİ YOLDAKİ DİĞER SÜRÜCÜLER SÖNDÜRDÜ
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, D-100 Karayolu, Avcılar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA YANAN OTOMOBİLİ YOLDAKİ DİĞER SÜRÜCÜLER SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
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