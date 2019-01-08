Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Yangın

Avcılar'da Yangın

1 saat önce

Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'ndeki iki depoda yangın çıktı.

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Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'ndeki iki depoda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Çağdaş Sokağı'ndaki bir binanın bodrum katındaki depoda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi tahliye edildi. Yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Tahtakale Mahallesi Servis Sokağı'ndaki geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Tahtakale, Avcılar, Güncel
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