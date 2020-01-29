Avcılar'da yangın - Son Dakika

Avcılar'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında bulunan dairede yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu.