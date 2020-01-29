Avcılar'da yangın - Son Dakika

Avcılar'da yangın
7 saat önce
Avcılar'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:17 Kaynak: AA
Avcılar'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında bulunan dairede yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu.
Son Dakika Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü