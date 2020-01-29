Avcılar'da yangın - Son Dakika
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Avcılar'da yangın

7 saat önce

Avcılar'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Avcılar'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında bulunan dairede yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu.

Avcılar'da yangın

Yeşilkent Mahallesi, İtfaiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:17 Kaynak: AA
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