Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı

AVCILAR'da, metruk binada çıkan yangında söndürme çalışması yaparken zeminden bodrum kata düşen itfaiye eri yaralandı.
Gümüşpala Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında 4 katlı metruk binanın zemin katında yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında itfaiye eri Alişan Teber, zemin kattan bodrum kata düştü. Yaralanan Teber, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.Engin Kemer, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. İtfaiye erimiz bayıldı. Şu anda hastaneye götürüldü. Durumu iyi. Geçmiş olsun diliyoruz. Yangında da ciddi bir şey yok" dedi.
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