Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı

16.06.2022 16:14
Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı

AVCILAR'da, metruk binada çıkan yangında söndürme çalışması yaparken zeminden bodrum kata düşen itfaiye eri yaralandı.

AVCILAR'da, metruk binada çıkan yangında söndürme çalışması yaparken zeminden bodrum kata düşen itfaiye eri yaralandı.

Gümüşpala Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında 4 katlı metruk binanın zemin katında yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında itfaiye eri Alişan Teber, zemin kattan bodrum kata düştü. Yaralanan Teber, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Engin Kemer, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. İtfaiye erimiz bayıldı. Şu anda hastaneye götürüldü. Durumu iyi. Geçmiş olsun diliyoruz. Yangında da ciddi bir şey yok" dedi.


Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı
Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı
Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı
Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı
Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı
YORUMLAR
500
Sinop itfaiyesinden tatilcilere 'boğulma' uyarısı: 'Tatiller hüzne dönüşmesin' Sinop itfaiyesinden tatilcilere 'boğulma' uyarısı: 'Tatiller hüzne dönüşmesin' Adana'da evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü Adana'da evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Gümüşpala, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
16:02 Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık "kral çıplak" demenin vaktidir
16:00 Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı!
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:25:34. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement