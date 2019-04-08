Avcılar'da Yangına Giden İtfaiye Ekiplerinin Hatalı Parklama ile Mücadelesi
36 dakika önce
Avcılar'da yangına giden itfaiye ekiplerinin hatalı parklama ile mücadelesi Önce aracı yoldan çektiler sonra olay yerine gidebildilerİSTANBUL - Avcılar'da çatı yangınına giden itfaiye ekipleri yanlış parklanma yüzünden zor anlar yaşadı.
Avcılar
'da yangına giden itfaiye ekiplerinin hatalı parklama ile mücadelesi
Önce aracı yoldan çektiler sonra olay yerine gidebildiler
İSTANBUL - Avcılar'da çatı yangınına giden itfaiye ekipleri yanlış parklanma yüzünden zor anlar yaşadı. Dakikalarca arabanın sahibini bekleyen ekipler aracı yoldan çekerek olay yerine gidebildi.
Edinilen bilgiye göre, Avcılar Merkez
Mahallesi'nde bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hızla yola çıktı. Olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler yanlış parklanma yüzünden zor anlar yaşadı.
Ekipler aracı yoldan çekerek olay yerine gidebildi
Aracını ara sokak üzerine diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde park eden vatandaş itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasını güçleştirdi. Dakikalarca arabanın sahibini bekleyen ekipler aracı yoldan çekerek olay yerine gidebildi. İtfaiye
ekipleri için saniyeler bile önemliyken yanlış park edilen araç yangına müdahalenin gecikmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin gün içinde kent genelinde benzer birçok manzara ile karşılaştığı biliniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:06 Kaynak: İHA
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