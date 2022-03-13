AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

13.03.2022 15:17

AVCILAR'da bir evde elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklandığı sanılan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da bir evde elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklandığı sanılan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki Yarasa Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında başladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören komşuları 112 Acil Komuta Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 4 katlı binanın giriş katındaki evde bulunan 90 yaşlarındaki Halime Soykan adlı kadını dumanların arasından çıkararak gelen ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim etti. Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Evin salon bölümündeki bütün eşyaların tamamen yanmasına neden olan yangının çıkış nedeni araştırılırken, komşuları yakından tanıdıkları yaşlı kadının kurtarılmasına çok sevindiklerini söyledi.

AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI
AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI
AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI
AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI
AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Adıyaman'da öğrencilere yangın eğitimi verildi Son dakika haberleri... Adıyaman'da öğrencilere yangın eğitimi verildi Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika... Diyarbakır'da evde kilitli kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 15:39:32. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA YANGINDA DUMANLARIN ARASINDA KALAN 90 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement