AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU - Son Dakika
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AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU

06.05.2022 10:54

İSTANBUL'da olası depremden en çok etkilenecek ilçeler arasında olduğu belirtilen Avcılar'da, yapı stoğunda yaşanan sıkıntı kira ve satış fiyatlarını vurdu.

İSTANBUL'da olası depremden en çok etkilenecek ilçeler arasında olduğu belirtilen Avcılar'da, yapı stoğunda yaşanan sıkıntı kira ve satış fiyatlarını vurdu. Kentsel dönüşüm amacıyla Avcılar'da yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılamaması nedeniyle vatandaşlar, kiralık ve satılık ev bulmakta güçlük çekmeye başladı.

Silivri'de 2019 yılının sonlarında meydana gelen depremin ardından İstanbul Valiliği, 1999 depreminde orta hasarlı olduğu tespit edilen 287 binanın, güçlendirilmediği takdirde tek tek yıktırılmasını istedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda güçlendirme çalışması yapılmadığı belirlenen binalarda oturanların tahliyeye zorlanması için doğalgaz, elektrik veya su hatları kesildi. Binaların tahliyesi gerçekleştirildikten sonra da neredeyse tamamı yıkıldı. Ancak mülk sahiplerinin bir bölümü ekonomik zorluklar yaşadığı için yıkılan binaların yerine yenisini yaptıramadı. Bu durum yapı stoğunun azalmasına neden olurken, bir de Avcılar'a yabancıların ilgi göstermesi kira ve satılık daire fiyatlarını artırdı.

"YENİ BİNA YAPILMAYINCA STOK YAPI SORUNU YAŞIYORUZ"

İlçede emlakçılık yapan Beşir Zengin, ciddi kiralık ve satılık bina sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Avcılar'da yıktırılan binalardan ancak yüzde 20'sinin yeniden inşa edilebildiğini vurgulayan Zengin, "Kentsel dönüşüme giren yapılar nedeniyle buralarda kalanlar evlerinden oldu, bir bölümü de ilçe dışına çıkmak zorunda kaldı. Yeni bina sayısının düşük kalmasından dolayı stok yapı sorunu yaşıyoruz. Kiralık ve satılık konut fiyatları doğal olarak yükseliyor. Talep var, arz yok. Şu anda 2+1, 70-80 metrekare yeni binaların satış fiyatı, birkaç ay önce 600-700 bin TL olduğu halde şimdi 1.4 ila 1.5 milyon TL. Yeni 2+1 dairenin aylık kirası da 4-5 bin TL" dedi.

Türkiye'nin diğer bölgelerinin yanı sıra dünyada da konut fiyatlarının son dönemde önemli artışlar kaydettiğini ifade eden Beşir Zengin, " Almanya'daki bir yatırımcımızın 2 yıl önce 270 bin Euro'ya aldığı bina şu anda 800 bin Euro. Almanya'da gayrimenkul 2 yılda 3 katına katladı. Türkiye, şu an Almanya'nın gerisinde. Gayrimenkulde maliyetler yüksek ancak yine de piyasanın altında. Önümüzdeki aylarda yüzde 25 daha artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU
AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU

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geri dönüşüm, Hisarcık, Almanya, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YAPI STOĞUNDA YAŞANAN SIKINTI KİRA VE SATIŞ FİYATLARINI VURDU - Son Dakika


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