Son Dakika Haberleri: Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı
Son Dakika Genel Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

1 saat önce

Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladıİSTANBUL - Avcılar'da, 5.8'lik depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan caminin, minare söküm işlemi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

İSTANBUL - Avcılar'da, 5.8'lik depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan caminin, minare söküm işlemi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da E-5 kenarında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin geri kalan parçalarının söküm işlemine sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından başlandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin vinç yardımı ile parçaları sökecekleri öğrenildi.

Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Avcılar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı
Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:51:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]