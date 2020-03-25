AVCILAR'DA YASAĞA UYMAYAN KAFE MÜHÜRLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YASAĞA UYMAYAN KAFE MÜHÜRLENDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA YASAĞA UYMAYAN KAFE MÜHÜRLENDİ

6 saat önce

Koronavirüs önlemleri kapsamında 'Kafe, restoran, nargile içilen mekanlar gibi insanların kalabalık biçimde bir arada bulunduğu yerlerin kapatılmasına dair yayımlanan genelgeyeö rağmen Avcılar'da açık tutulan bir kafe polis ve zabıta tarafından denetlenerek mühürlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 'Kafe, restoran, nargile içilen mekanlar gibi insanların kalabalık biçimde bir arada bulunduğu yerlerin kapatılmasına dair yayımlanan genelgeyeö rağmen Avcılar'da açık tutulan bir kafe polis ve zabıta tarafından denetlenerek mühürlendi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki bir kafeye Asayiş Şube ekipleri sevk edildi. Ekipler, kafede iki müşteri bulunduğunu fotoğrafla tespit etti, tutanak tutuldu, zabıta ekiplerine haber verildi. Kafenin bir ortağı, kafeyi temizlik için açtıklarını, tanıdıkları iki kişinin içeri girme isteğini geri çeviremediklerini söyledi. Asayiş ekibindeki komiser, çok hassas bir dönemden geçildiğini, hastalığın önüne geçilebilmesi için ilan edilen yasaklara herkesin uyması gerektiğini hatırlattı. Kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kafenin işletmecileri hakkında '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında işlem yapılabileceği, 387 ila 3 bin 150 TL arasında değişebilen para cezaları verilebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra Türk Ceza Kanunu 195. maddesi uyarınca 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçu nedeniyle işletme sahiplerine 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabileceği kaydedildi.

Bu arada ekipler aynı sokakta bulunan bir başka kafenin de açık olduğunu görünce içeri girdi. Kadın işletmeci, evindeki internet sorunu nedeniyle iş yerine geldiğini, yasağıı bildiğini ve titizlikle uyguladıklarını söyledi.

AVCILAR'DA YASAĞA UYMAYAN KAFE MÜHÜRLENDİ

Koronavirüs, Avcılar, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:19 Kaynak: DHA

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