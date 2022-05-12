AVCILAR'DA YAVRU KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN DUVARI DELDİLER - Son Dakika

AVCILAR'da işyerinin tavan boşluğunda dünyaya gelen yavru kediler, düştükleri havalandırma boşluğundan duvar kırıldıktan sonra kurtarıldı. Yavru kediler, itfaiye eri tarafından açılan duvardan tek tek çıkarıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde işyerinin asma tavan arasında kendisine geçici yuva yapan kedi, burada doğum yaptı. Tavan arasında dünyaya gelen 5 yavru kedi, annelerinin olmadığı sırada hareket ederek havalandırma boşluğuna düştü. Dar bir alana düşen yavru kedilerin seslerini duyan işyeri sahibi Deniz Pekyüreç, kedileri çıkarmak için çabalasa da, başarısız olunca itfaiyeden yardım istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi kısa sürede gelerek yavru kedilerin bulunduğu noktayı tespit etti ve kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Havalandırma boşluğunun duvarı kırıldıktan sonra yavru kediler tek tek çıkarıldı. Yavru kedilere süt verildikten sonra işyeri sahibine teslim edildi.

Kedilerin tavan arasında yuva yaptığını belirten işyeri sahibi Deniz Pekyüreç, "Dükkanı temizlerken sesleri duyduk. Duvarı açmak için uğraştık ama açamadık. Burası alçıpan ama için beton. O yüzden itfaiyeden yardım istedik. Sağ olsun burayı kestiler, kedileri öyle kurtardılar" dedi.