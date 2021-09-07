AVCILAR'DA YAYA YOLUNDAKİ AĞAÇ DALI RÜZGARIN ETKİSİYLE KIRILARAK KABLOLARA TAKILDI

AVCILAR'da metrobüse durağına gidilen yaya yolundaki kurumuş bir ağacın dalı rüzgarın etkisiyle kırıldı.

AVCILAR'da metrobüse durağına gidilen yaya yolundaki kurumuş bir ağacın dalı rüzgarın etkisiyle kırıldı. Yayaların kalabalık olarak geçtiği yolda kırılan dalın kablolara takılması olası yaralanmanın önüne geçti. Olay, saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki Avcılar Müftülüğü ile Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi arasında, yayaların metrobüs durağına ulaşmak için kalabalık olarak geçtiği dar yolda meydana geldi. Şiddetini arttıran rüzgarın etkisiyle kurumuş ağacın dalı kırıldı. Kırılan büyük dal parçası kablolara takılarak, olası yaralanmanın önüne geçti. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi yolun büyük bölümünü emniyet şeridi ile kapatırken askıda kalan ağaç parçasını testere ile kesip parçalara ayırdı.

Avcılar, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › AVCILAR'DA YAYA YOLUNDAKİ AĞAÇ DALI RÜZGARIN ETKİSİYLE KIRILARAK KABLOLARA TAKILDI - Son Dakika

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