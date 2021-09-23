AVCILAR'DA YAYALARA AÇIK CADDEDEKİ MOTOSİKLETLİLERE CEZA - Son Dakika

AVCILAR'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde motosiklet kullananlara yönelik denetim yapıldı. Bir saat süren denetimlerde 12 motosiklet sahibi ile sürücüsüne toplam 11 bin lira ceza kesildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde motosiklet kullanımına yönelik şikayetler üzerine Avcılar Belediyesi zabıtası ile birlikte ortak denetim yaptı. Motorlu araçların ancak izin ile belli saatlerde girebildiği caddede motosikletle sipariş yetiştirmek için kurallara aykırı yayaların arasında ilerleyen sürücüler tek tek durduruldu. Ayrıca caddeyi bölen Çiğdem Caddesi'nden de geçen motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Trafik ekiplerinin bir saat süren uygulamasında eksiklikleri tespit edilen ve kuralları ihlal ettiği saptanan 12 motosiklet sahibi ile sürücüsüne toplam 11 bin TL ceza kesildi. Bazı motosikletlerin muayenesiz ve plakasız olduğu, sürücülerden bir bölümünün de ehliyetsiz olduğu belirlendi. Bu araçlar trafikten alıkonularak çektirildi. Denetimler sırasında durdurulan su şirketlerine ait genellikle yabancı uyrukluların kullandığı motosikletlerde halatlarla tutturulmuş 18'er litrelik dolu veya boş 7 - 8 damacana taşındığı görüldü. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.