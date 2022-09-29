AVCILAR'DA YAYALARA ÖNCELİK DURUŞU SLOGANLI ETKİNLİK - Son Dakika
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AVCILAR'DA YAYALARA ÖNCELİK DURUŞU SLOGANLI ETKİNLİK

29.09.2022 15:04

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla Avcılar'da da Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata saygı duruşu sloganıyla etkinlik düzenlendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla Avcılar'da da Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata saygı duruşu sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Geçen yıllarda düzenlenen Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın, Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz ve Yayalar Kırmızı Çizgimiz kampanyalarının ardından bu yıl da Trafikte Her Yıl Daha İyiye sloganıyla yeni etkinlik düzenlendi. Avcılar'da bugün saat 11.00'de Namık Kemal Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Abdulkadir Uztürk İlkokulu öğrencileri ve trafik polisleri katıldı. Etkinlikte ellerinde önceliğin yayalara ait olduğunu belirten dövizler taşıyan öğrenciler yaya geçitlerinden karşıya geçti. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, önceliğin yayalara ait olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte bu konuda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkının verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

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Kaynak: DHA

Kemal İnan, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YAYALARA ÖNCELİK DURUŞU SLOGANLI ETKİNLİK - Son Dakika

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