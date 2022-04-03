AVCILAR'DA "YENGEME NEDEN KÖTÜ DAVRANIYORSUN" DİYEREK KARDEŞİNİ VURDU - Son Dakika
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AVCILAR'DA "YENGEME NEDEN KÖTÜ DAVRANIYORSUN" DİYEREK KARDEŞİNİ VURDU

03.04.2022 09:26

AVCILAR'da iddiaya göre yengesine kötü davranmakla suçlayan bir kişi, kardeşini silahla vurdu.

AVCILAR'da iddiaya göre yengesine kötü davranmakla suçlayan bir kişi, kardeşini silahla vurdu. Soner Gündoğdu(52) bacağından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren Metiner Gündoğdu(57) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Osman Paşa Caddesi yakınlarındaki arsada meydana geldi. Metiner Gündoğdu, yengesine kötü davranmakla suçladığı kardeşi Soner Gündoğdu ile sokakta konuşmaya başladı. İki kardeş arasındaki tartışmada Metiner Gündoğdu yanında taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti. Soner Gündoğdu, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler tabanca ile ateş eden Metiner Gündoğdu'nun bulunduğu yere gitti. "Teslim ol" çağrısı üzerine ellerini havaya kaldırarak tabancasını atan şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve boş şarjörüne el konuldu. Avcılar Merkez Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli ilk ifadesinde tabanca ile ateş ederek yaraladığı kardeşinin eşine kötü davrandığını, defalarca uyarılarına rağmen bu tutumunu sürdürdüğünü, buna sinirlenerek ateş ettiğini söylediği belirtildi. Vurulan Soner Gündoğdu'nun eşinin de bilgisine başvurulduğu belirtildi.

AVCILAR'DA YENGEME NEDEN KÖTÜ DAVRANIYORSUN DİYEREK KARDEŞİNİ VURDU
AVCILAR'DA YENGEME NEDEN KÖTÜ DAVRANIYORSUN DİYEREK KARDEŞİNİ VURDU
AVCILAR'DA YENGEME NEDEN KÖTÜ DAVRANIYORSUN DİYEREK KARDEŞİNİ VURDU

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Cihangir Mahallesi, Gündoğdu, Avcılar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA 'YENGEME NEDEN KÖTÜ DAVRANIYORSUN' DİYEREK KARDEŞİNİ VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA "YENGEME NEDEN KÖTÜ DAVRANIYORSUN" DİYEREK KARDEŞİNİ VURDU - Son Dakika
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