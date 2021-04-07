AVCILAR'DA YENİ İLKOKUL YAPTIRILDI BU GÖRÜNTÜ TARİH OLACAK - Son Dakika

AVCILAR'da göçün en fazla görüldüğü Yeşilkent Mahallesi'nde 3 yıl önce 5 bin 300 öğrencisi ile 'Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu' unvanını alan Leyla Bayram İlkokulu'nun bulunduğu bölgeye 2'nci bir ilkokul ile ortaokul yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu adı verilen okula nakiller başlarken, Leyla Bayram İlkokulu'nun öğrenci sayısı 4 bin 700'e düştü.

Türkiye'nin farklı illerinden göç alan Yeşilkent Mahallesi'nde nüfus artışına oranla 1 okul bulunması Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenci sayısının 'rekor' kırmasına neden oldu. 3 yıl önce 5 bin 300 öğrencisi ile 'Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu' unvanını alan okul, o tarihte Türkiye genelindeki 66 ilçeyi geride bıraktı. Sabah ve öğrenci gruplarının öğle saatinde

insan seli oluşturduğu okuldaki mevcudu azaltmak için İstanbul Valiliği harekete geçti. Mahallede, aynı arazi üzerine 2'nci bir ilkokul ile ortaokul yapıldı.

NAKİLLER BAŞLADIEğitime hazır hale getirilen ilkokula, Avcılar Muhsin Yazıcıoğlu adı verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de isteyen ailelerin çocuklarının naklini aldırabileceği açıkladı. Bunun üzerine 898 metrekare alan üzerine inşa edilen, ana sınıfı, müzik, akıl ve zeka, bilim teknolojileri atölyeleri ile mescit ve kütüphane bulunan 20 derslikli okula 1 haftada 252 öğrencinin nakli yapıldı.BU YIL ESKİ OKULLARINDA TAMAMLAYACAKLAR

Ancak aileler, yeni forma almamak ve eğitim gideri ödememek için yeni ders yılına kadar çocuklarını eski okullarına göndermeye karar verdi. 600 öğrencili Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nda önümüzdeki eğitim yılında ikili eğitim yapılacağı öğrenilirken, Leyla Bayram İlkokulu'nun bu yıl, e-okul sisteminde kayıtlı öğrenci sayısı 4 bin 700 oldu.