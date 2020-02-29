Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı.

Avcılar 'da yerinden çıkan rögar kapağının metrobüse saplanması sonucu, bir kişi yaralandı.

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