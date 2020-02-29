Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı

6 saat önce

Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağının metrobüse saplanması sonucu, bir kişi yaralandı.

Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağının metrobüse saplanması sonucu, bir kişi yaralandı.

Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı.

Kapağın metrobüsün arka bölümünden zemini delerek içeri girmesi nedeniyle araçtaki Türkmenistan uyruklu Timur Babakulliyev (31) hafif yaralandı.

Yaralı yolcu, kaldırıldığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Metrobüs hattında kısa süreli aksayan seferler, hasar oluşan aracın çekilmesiyle normale döndü.

Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı

Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:23 Kaynak: AA
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