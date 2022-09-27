AVCILAR'DA YIKAMAYA GETİRİLEN OTOMOBİLİ ÇALDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA YIKAMAYA GETİRİLEN OTOMOBİLİ ÇALDI

27.09.2022 09:13

AVCILAR'da yıkatılmak üzere getirilen ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan otomobili çalan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

AVCILAR'da yıkatılmak üzere getirilen ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan otomobili çalan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Hırsızlık olayı, geçen cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki otomobil yıkama yerinde meydana geldi. Bir sürücü, yıkatmak istediği otomobilini iş yerinin açık otopark bölümüne park ederken, kontak anahtarını da aracın üzerinde bıraktı. Araç sahibi sırasını beklemek üzere ilerideki gölgelik yere doğru giderken, iş yerinin yanındaki yol üzerindeki bir iş yerinde bulunan şüpheli, soğukkanlı biçimde gelerek kapısı açık araca bindikten hemen sonra yola çıkarak hızla uzaklaştı. Araç sahibi otomobilinin çalındığını fark edince hemen polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, otomobili bulabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde otomobilin 24 saat içerisinde iki kez Ispartakule gişelerinden geçtiğini belirledi. Avcılar Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, pazar günü otomobili Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki Göl Marmara Evleri yakınında görünce takibe aldı. Kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü D.D. kısa süre sonra yakalandı. Araç, çekici ile yediemine teslim edilirken, hırsızlık suçundan dosyası bulunan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Tragger, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YIKAMAYA GETİRİLEN OTOMOBİLİ ÇALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA YIKAMAYA GETİRİLEN OTOMOBİLİ ÇALDI - Son Dakika
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