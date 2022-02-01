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AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR - Son Dakika

AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR

01.02.2022 14:29

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın bitişikteki 40 yıllık bina ile ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın bitişikteki 40 yıllık bina ile ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılması ile birlikte bitişikteki 10 dairenin bir cephesi duvarsız kaldı.

Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 5 katlı bir binanın yıktırılarak, yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Oldukça eski binayı yıkmaya başladı. Yıkımın son bölümünde bitişikteki binaya zarar verilmemesine çalışılırken kentsel dönüşüme giren binanın duvarları iş makineleri ile yıkıldı. Bitişikteki binada oturanlar her kepçe darbesi ile evlerinin duvarlarının da yıkıldığını görünce belediyeye haber verdi. Gelen ekipler yıkım şirketinin sözleşmede belirtildiği gibi sadece kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımının yapıldığını, iki bina arasında yıllardan bu yana ortak duvar kullanıldığını belirledi. Duvarın yıkılan binaya ait olduğu, müteahhidin 'Maliyeti düşürmek' amacıyla yaptığı ikinci binanın bu cephesine duvar yapmadığı anlaşıldı. Bitişikteki 5 kattaki 10 daire ile 3 dükkan risk altında bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildi.

DUVARLARI ÇALMIŞLAR

İşyerinin duvarı yıkılan Aydın Ezer, Binamızın duvarı yok. Yatmışlar üstüne. Bizim binamızın duvarını da yıkmış oldular. Herkes başına geleni çekecek. Şu an bizim bina ilgili kentsel dönüşüm kararı yok. Herkes evden çıkarıldı. Ne olacağını göreceğiz dedi.

Duvarları olmadığı anlaşılınca boşalttıkları evde annesi ile kalan Alper Karasoy, Yan bina ile bitişik yapmışlar. Evi daha büyük göstermek için. Onların duvarı. Yıktırınca biz duvarsız kaldık. Yan dairede çivi çakılsa sesi olduğu gibi sesi geliyordu diye konuştu.

Boşaltılan bir cephesinin duvarı olmayan evde oturan Saim Kondu, Bizim binanın duvarı yokmuş. Yıkım ekibini uyardık. Bizi tahliye de etmediler. Şikayetimiz üzerine belediye gelip bizi uyardı. Duvarı kim örecek bilmiyoruz. Kaldık ayaza. Duvarları çalmışlar. Yan binanın duvarını kullanmışlar şeklinde konuştu.

AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR
AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR
AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR
AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR
AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR
AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR

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geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA DUVARSIZ KALDI 40 YIL ORTAK DUVAR KULLANMIŞLAR - Son Dakika
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