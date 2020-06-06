AVCILAR'DA YIKILAN CAMİDE DEMİR AZ ÇIKTI - Son Dakika

SİLİVRİ Depremi'nde bir minaresi kırılması ardından yapılan testlerde dayanıksız olduğu ortaya çıkan Avcılar'daki 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nde beklenilenin çok altında demir kullanıldığı belirtildi.

Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minaresi yıkılan, ikincisi de kesilerek alınan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin dün başlanan yıkımına bugün de devam edildi. D-100 Karayolu'nun hemen yanındaki yanında 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin tehlike oluşturduğu belirlenen diğer minaresi 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip yere indirilirken, ibadete kapalı minaresiz kalan, ibadete kapatılan caminin deprem yönetmenliğine uygun olmadığı belirlenirken, yıkılması kararlaştırıldı.

Cuma günü başlanan yıkım işini üstlenen firma temsilcisi Muhammed Ali Erdemli, ana yapıyı kazasız belasız ilk günde büyük makaslı araç ile yıktıklarını belirtirken, 3 gün içerisinde tüm hafriyatı temizleyerek, en geç salı günü teslim edeceklerini belirtti. Erdemli, cami enkazında çıkarılan demirin beklediklerinin çok altında çıktığını kaydederek şöyle dedi:

'YIKTIRILMASI HAYIRLI OLMUŞö

'Camideki betonun hepsi, 4 direk dışında çok kötü çıktı. O zamanın şartlarında yapılan, genellikle yıktığımız binalarda da hep böyle oluyor. Caminin de yıktırılması hayırlı olmuş. İçinde cemaat varken bir depremde büyük ihtimalle sıkıntı olabilirdi. Demir olarak ölçüm yapmadık. En azından kalınlık açısından iki kat bekliyorduk. Yeni cami yapım aşamasında normalde bugün çıkarılandan en az 4 katı demir kullanılır. Bu miktar projeye göre yaklaşık 800-900 ton olabilir. Yıktığımız camide camide şu an yaklaşık 70-80 ton demir çıktı. Yani çok az. Bizim yıkmamız hayırlı olmuş"