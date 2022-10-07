AVCILAR'DA YIKILDIKTAN SONRA YAPIMINA BAŞLANMAYAN CAMİ İÇİN YÜRÜYÜŞ - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA YIKILDIKTAN SONRA YAPIMINA BAŞLANMAYAN CAMİ İÇİN YÜRÜYÜŞ

07.10.2022 16:23

SİLİVRİ'de 2019 tarihinde meydana gelen depremde minaresi yıkıldıktan sonra çürük olduğu tespit edilince yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımının İBB tarafından engellendiği öne sürülerek yürüyüş yapıldı.

SİLİVRİ'de 2019 tarihinde meydana gelen depremde minaresi yıkıldıktan sonra çürük olduğu tespit edilince yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımının İBB tarafından engellendiği öne sürülerek yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından düzenlenen basın açıklamasına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de geldi. AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, basın açıklamasını yarıda keserken, Başkan Hançerli, iddiaların yanlış olduğunu, caminin yaptırılacağını söyledi.

AK Parti Avcılar İlçe Örgütü'nün çağrısıyla, Avcılar'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yenilenmek üzere yıkılan caminin yerine yenisinin yapılmasının engellendiği öne sürülerek Marmara Caddesi'nde, yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin cami yapımını engellediğini iddia ederek pankart taşıdılar. Yürüyüşün ardından AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, yıkılan camiinin olduğu alanda basın açıklaması yaptı. Küçükoğlu, D-100 karayolunun kenarındaki 40 yıllık caminin 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından yenilenmek üzere yıktırıldığını söyledi. 4 bin 993 metrekarelik arsa üzerine yapılan ve bağışlanan cami ile müftülük binası arsasının İBB'ye ait olduğunu belirten Küçükoğlu, arazinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için harekete geçildiğini, CHP muhalefetine rağmen ilçe belediyesinde kararın geçirildiğini ancak, İBB'nin bunu veto ettiğini savundu. Küçükoğlu, Kalabalık bir cemaate hizmet eden ve ayrıca sembolik değeri olan 40 yıllık camimizin yapılmasına neden karşısınız Bir taraftan 'Destekliyoruz' derken, bir taraftan İBB meclisinde neden hayır oyu verdiniz Bir taraftan 'Caminin yapım bütçesini Ekrem İmamoğlu karşılayacak' derken, diğer bir taraftan alınan kararı İmamoğlu neden veto etmektedir Taraflardan en az biri yalan söylemekte ve Avcılar halkını oyalamaktadır. Helalleşme nidaları atan CHP'nin hala bu milletin değer ve hassasiyetlerini hiç önemsemediğini yaşanan bu süreç üzerinden kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz dedi. Küçükoğlu'nun konuşması sırasında Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli gelerek, Yanlış bilgi ile bir yere varılamayacağını, bu caminin yapılmasını en fazla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istediğini, camiyi de İBB imkanları ile yaptıracaklarını söyledi. Başkan Hançerli'nın sözlerinin ardından Küçükoğlu, basın açıklamasına son verdi.

YORUMLAR
500
AKP'lilerin Avcılar'da 'Cami Yapımı Engelleniyor' Eylemine Giden Belediye Başkanı Hançerli: 'Cami Yapılmasını En Çok Biz İstiyoruz' AKP'lilerin Avcılar'da 'Cami Yapımı Engelleniyor' Eylemine Giden Belediye Başkanı Hançerli: 'Cami Yapılmasını En Çok Biz İstiyoruz' Avcılar'da 3 yıl önce depremde yıkılan ve yapılmayan cami için tepki Avcılar'da 3 yıl önce depremde yıkılan ve yapılmayan cami için tepki
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu, Avcılar, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YIKILDIKTAN SONRA YAPIMINA BAŞLANMAYAN CAMİ İÇİN YÜRÜYÜŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:04:58. #1.12#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA YIKILDIKTAN SONRA YAPIMINA BAŞLANMAYAN CAMİ İÇİN YÜRÜYÜŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement