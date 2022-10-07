AVCILAR'DA YIKILDIKTAN SONRA YAPIMINA BAŞLANMAYAN CAMİ İÇİN YÜRÜYÜŞ

SİLİVRİ'de 2019 tarihinde meydana gelen depremde minaresi yıkıldıktan sonra çürük olduğu tespit edilince yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımının İBB tarafından engellendiği öne sürülerek yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından düzenlenen basın açıklamasına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de geldi. AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, basın açıklamasını yarıda keserken, Başkan Hançerli, iddiaların yanlış olduğunu, caminin yaptırılacağını söyledi.

AK Parti Avcılar İlçe Örgütü'nün çağrısıyla, Avcılar'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yenilenmek üzere yıkılan caminin yerine yenisinin yapılmasının engellendiği öne sürülerek Marmara Caddesi'nde, yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin cami yapımını engellediğini iddia ederek pankart taşıdılar. Yürüyüşün ardından AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, yıkılan camiinin olduğu alanda basın açıklaması yaptı. Küçükoğlu, D-100 karayolunun kenarındaki 40 yıllık caminin 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından yenilenmek üzere yıktırıldığını söyledi. 4 bin 993 metrekarelik arsa üzerine yapılan ve bağışlanan cami ile müftülük binası arsasının İBB'ye ait olduğunu belirten Küçükoğlu, arazinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için harekete geçildiğini, CHP muhalefetine rağmen ilçe belediyesinde kararın geçirildiğini ancak, İBB'nin bunu veto ettiğini savundu. Küçükoğlu, Kalabalık bir cemaate hizmet eden ve ayrıca sembolik değeri olan 40 yıllık camimizin yapılmasına neden karşısınız Bir taraftan 'Destekliyoruz' derken, bir taraftan İBB meclisinde neden hayır oyu verdiniz Bir taraftan 'Caminin yapım bütçesini Ekrem İmamoğlu karşılayacak' derken, diğer bir taraftan alınan kararı İmamoğlu neden veto etmektedir Taraflardan en az biri yalan söylemekte ve Avcılar halkını oyalamaktadır. Helalleşme nidaları atan CHP'nin hala bu milletin değer ve hassasiyetlerini hiç önemsemediğini yaşanan bu süreç üzerinden kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz dedi. Küçükoğlu'nun konuşması sırasında Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli gelerek, Yanlış bilgi ile bir yere varılamayacağını, bu caminin yapılmasını en fazla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istediğini, camiyi de İBB imkanları ile yaptıracaklarını söyledi. Başkan Hançerli'nın sözlerinin ardından Küçükoğlu, basın açıklamasına son verdi.