Avcılar'da yıkım için getirilen iş makinesi kanalizasyona düştü - Son Dakika
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Avcılar'da yıkım için getirilen iş makinesi kanalizasyona düştü

22.06.2022 09:55
Avcılar'da yıkım için getirilen iş makinesi kanalizasyona düştü

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkılması için getirilen iş makinesi, betonun kırılmasıyla kanalizasyona düştü.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkılması için getirilen iş makinesi, betonun kırılmasıyla kanalizasyona düştü.

Ambarlı Mahallesi Ceyhan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın yıkılıp yenisinin yapılmasına karar verildi. Anlaşma yapılan yıkım müteahhidi iş makinelerini getirirken, binadaki işe yarayabilecek parçaların sökümüne başlandı. Bina yıkımında kullanılacak kepçe binanın önünde park edilmek istenirken, sağ paletlerin üzerinden geçtiği kanalizasyon hattının üzerindeki beton ağırlığa dayanamayarak çöktü. İş makinesinin yarısı da kanalizasyona düştü. İş makinesinin getirilecek vinçle çekileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da yıkım için getirilen iş makinesi kanalizasyona düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da yıkım için getirilen iş makinesi kanalizasyona düştü - Son Dakika
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