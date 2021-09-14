Avcılar'da yıkım sırasında molozlar prefabrik belediye yapısına zarar verdi - Son Dakika

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın molozları, prefabrik belediye yapısına zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın özel bir firma tarafından yıkımı sırasında etrafa saçılan molozlar, bitişikteki tek katlı prefabrik yapı olan Avcılar Belediyesi Baş Şoförlük binasındaki iki odaya isabet etti.

Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, yıkımı gerçekleştiren firma hakkında tutanak tuttu.

Odalarda zarara yol açan olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.