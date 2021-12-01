Son dakika haberi: Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Esra ve Nuri Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim'de evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Esra Yıldız (38) ve 4 gün sonra kafasına silahla ateş edilmiş halde cesedi bulunan eşi Nuri Yıldız'ın (55) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Kasım'da 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Olay
Polis ekipleri, 11 Ekim'de D-100 kara yolu Haramidere bağlantı yolu üzerinde 34 KA 926 plakalı aracı bir kısmını yanmış halde bulunca sahibi Nuri Yıldız'a ulaşmak istemiş ve evine gitmişti. Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak'taki adrese gidildiğinde, Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.
Bu olaydan 4 gün sonra da Beylikdüzü Gaziler Caddesi'ndeki boş alanda kafasına silahla ateş edilmiş halde bir erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin, Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edilmişti.
Kaynak: AA
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