Avcılar'da yol çökmesi - Son Dakika
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Avcılar'da yol çökmesi

6 saat önce

Avcılar'da bir sokakta yol çökmesi meydana geldi.

Avcılar'da bir sokakta yol çökmesi meydana geldi. Çöp kamyonunun geçmesinin ardından çökme olduğu öğrenildi.

Olay, Avcılar Mustafakemalpaşa Mahallesi Demet sokakta yaşandı. Bir çöp kamyonunun geçmesinin ardından yolda çökme meydana geldi. Araçların zarar görmediği çökme sonrası yolda yaklaşık 1 buçuk metrelik çukur açıldığı görüldü. Çökmenin olduğu yerin altında ise dolgu toprak olmadığı kameralar tarafından kaydedildi. Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş çökmenin olduğu yerden bir kamyonun geçtiğini sonrasında ise yolun çöktüğünü söyledi.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar'da yol çökmesi

Mustafakemalpaşa, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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