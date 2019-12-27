Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Son Dakika

Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı

6 saat önce

Avcılar'da şebeke suyu borularında meydana gelen sızıntı nedeniyle yol çöktü, bir kamyonet çöken yolun içine girdi.

Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı, System.String[]

Avcılar'da şebeke suyu borularında meydana gelen sızıntı nedeniyle yol çöktü, bir kamyonet çöken yolun içine girdi. Sokakta bulunan apartmanın sığınağına da su sızdığı görüldü.


Olay, Cihangir Mahallesi Duygu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir şebeke suyu borularında sızma meydana gelmişti. Borudaki sızıntıyı gidermek için ekipler geldiği sırada yol çöktü. Çöken yolda su sızıntısını tamir edecek olan ekibin kamyonu mahsur kaldı. Mahsur kalan kamyoneti yine ekiplerin yanında bulunan kepçe kurtardı. Sokakta bulunan bir binanın sığınağı da sızmadan etkilendi. Binanın sığınak kısmına dolan su görüntülendi.


Olayla ilgili konuşan mahalle sakinleri su sızıntısı nedeniyle çökme yaşandığını ifade etti. - İSTANBUL

Cihangir Mahallesi, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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