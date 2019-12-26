AVCILAR'DA YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI - Son Dakika

AVCILAR'DA YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

6 saat önce

Avcılar'da ailesinin yanında yürürken bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı.

AVCILAR'DA YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI, System.String[]
Avcılar'da ailesinin yanında yürürken bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay salı günü saat 19.00 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. Kaldırımda yakınlarıyla birlikte yürüyen çocuk, bir anda yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki otomobil, yola atlayan çocuğa çarptı. Çocuk, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, otomobil sürücüsü de durdu. Kazayı gören yakınları ve sürücü hemen çocuğun yanına koştu. Yaralanan çocuk, kendisine çarpan otomobille hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun bir anda yola fırlıyor. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün çocuğa çarpmamak için direksiyonu sola kırdığı ancak başaramadığı görülüyor. Görüntülerin devamında çocuk kendisine çarpan otomobile bindiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Çocuğun biranda yola fırlaması

Otomobilin çocuğa çarpması

Yakınlarının ve sürücünün çocuğun yanına koşması

Çocuğun otomobille bindirilmesi


- İstanbul
Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:12 Kaynak: DHA
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