Son Dakika Haberleri: Avcılar'da yolda çökmeler oldu, araçlar mahsur kaldı
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Avcılar'da yolda çökmeler oldu, araçlar mahsur kaldı

23 dakika önce

AVCILAR'da bir sokakta İSKİ'nin yaptığı çalışma ardından yağmurun da etkisiyle yolda çökmeler oldu.

Avcılar'da yolda çökmeler oldu, araçlar mahsur kaldı, System.String[]

AVCILAR'da bir sokakta İSKİ'nin yaptığı çalışma ardından  yağmurun da etkisiyle yolda çökmeler oldu. Oluşan çukurların içine düşen araçlar sahipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Denizköşkler Mahallesi Faik Bey Sokak'ta İSKİ tarafından bir süre önce kanalizasyon boruları değiştirilirken, yol çalışması yapıldı. Çalışmanın tamamlanması ardından dün gece yarısı yağan şiddetli sağanak yağmurun da etkisiyle sokakta çökmeler görüldü.  Yolda mahsur kalan otomobil ve cipin sahibi sabah gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmanın özensizliğine dikkat çekti. Askıda kalan otomobiller, mahalle sakinleri tarafından lastiklerin altına tahta ve kalaslar konularak kurtarıldı.

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
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