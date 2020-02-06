AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Olay yerinden görüntü

-Çatlaklar

-Havadan görüntü

-Detaylar