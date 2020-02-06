Son Dakika › Güncel › AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle) - Son Dakika
AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)
6 saat önce
100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Havadan görüntüler
-
-Olay yerinden görüntü
-Çatlaklar
-Havadan görüntü
-Detaylar
Son Dakika Her gün binlerce aracın kullandığı yolda derin çatlaklar oluştu Son Dakika: BM, Libya konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat başlayacağını açıkladı Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Söylenti linçle bitti! Çocuk kaçırdığı iddia edilen çiftçi, köylüler tarafından öldürüldü