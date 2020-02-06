AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)

6 saat önce

100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.

AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle), System.String[]

D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

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-Olay yerinden görüntü

-Çatlaklar

-Havadan görüntü

-Detaylar


D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
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