AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

Avcılar D-100 Karayolu ve yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Havadan görüntüler

-Olay yerinden görüntü

-Çatlaklar

-Havadan görüntü

-Detaylar