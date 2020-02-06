Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1) (havadan fotoğraflarla) - Son Dakika

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Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1) (havadan fotoğraflarla)
6 saat önce
100 Karayolu ve yanyolda çatlaklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
AVCILAR D-100 Karayolu ve yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da görüntülendi.
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