Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1) (havadan fotoğraflarla) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1) (havadan fotoğraflarla) - Son Dakika

Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1) (havadan fotoğraflarla)

6 saat önce

100 Karayolu ve yanyolda çatlaklar oluştu.

Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (1) (havadan fotoğraflarla), System.String[]

AVCILAR D-100 Karayolu ve yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da görüntülendi.


D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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