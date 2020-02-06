Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar - Son Dakika

Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar
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AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)Ersan SAN - İstanbul DHA- D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)
Ersan SAN - İstanbul DHA- D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da görüntülendi.
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