Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar - Son Dakika
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Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar

15 dakika önce

AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)Ersan SAN - İstanbul DHA- D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.

AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (1) (Havadan görüntülerle)

Ersan SAN - İstanbul DHA- D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da görüntülendi.

Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar

D-100 Karayolu, İstanbul, Avcılar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
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