AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (3) - Son Dakika
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AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (3)

6 saat önce

Harun UYANIK / İstanbul DHAAvcılar D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol'da çatlaklar oluştu.

AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (3), System.String[]

Harun UYANIK/ İstanbul DHA

Avcılar D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol'da çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da görüntülendi.

D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol Haramidere Mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluştu. Çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği görüldü. Yanyolun hemen bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görüldü. Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra çatlakların bulunduğu alana gelen yol bakım onarım ekipleri yan yolun 2 şeridini dubalarla trafiğe kapattı. Trafik tek şeritten verilmeye başladın. Tedbir amaçlı kapatılan iki şeritte ve yolda ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

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-Olay yerinden görüntü

-Belediye görevlisinin incelemeleri

-Çatlaklardan görüntüler

-Dubaların dizilmesi

-Trafikten görüntüler

Detaylar


D-100 Karayolu, İstanbul, Avcılar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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