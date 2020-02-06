Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (3) - Son Dakika

Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar (3)
7 saat önce
100 Karayolu ve D-100 Yanyol'da çatlaklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
AVCILAR D-100 Karayolu
ve D-100 Yanyol'da çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da fotoğraflandı.
D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol Haramidere Mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluştu. Çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği görüldü. Yanyolun hemen bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görüldü. Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra çatlakların bulunduğu alana gelen yol bakım onarım ekipleri yan yolun 2 şeridini dubalarla trafiğe kapattı. Trafik tek şeritten verilmeye başladın. Tedbir amaçlı kapatılan iki şeritte ve yolda ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
- İstanbul
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