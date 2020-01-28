Avcılar'da yoldan çıkan kamyonet otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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Avcılar'da yoldan çıkan kamyonet otomobilin üzerine düştü

6 saat önce

Avcılar'da önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkan kamyonet, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Avcılar'da yoldan çıkan kamyonet otomobilin üzerine düştü, System.String[]

Avcılar'da önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkan kamyonet, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Bahçeşehir- Esenyurt yan yolunda ilerleyen Ramazan Karadağ'ın kullandığı 34 HS 9665 plakalı kamyonet, önünde seyreden S.Z'nin kullandığı 34 VK 4923 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet, daha sonra bariyerleri aşıp takla atarak, yol kenarındaki sitenin otoparkında park halindeki 34 CJU 124 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada yaralanan Karadağ, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin otomobilin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bahçeşehir, Karadağ, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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