Avcılar'da yollar beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da yollar beyaza büründü

10.03.2022 08:52
Avcılar'da yollar beyaza büründü

Avcılar'da lapa lapa yağan kar yağışı yolları beyaza bürüdü.

Avcılar'da lapa lapa yağan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, park halindeki araçların da üzerleri karla kaplandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Avcılar'da lapa lapa yağan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Sabah işe gitmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki araçların üzerleri karla kaplandığı görüldü.

YORUMLAR
500
Beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi Beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi Arnavutköy'de servis araçları yolda kaldı, vatandaşlar yollara düştü Arnavutköy'de servis araçları yolda kaldı, vatandaşlar yollara düştü

Avcılar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da yollar beyaza büründü - Son Dakika


Son Dakika
08:46 Çocuk parkında iple asılı bulundu! Cansız bedenin kadın hakime ait olduğu ortaya çıktı
08:41 Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 932 liradan işlem görüyor
08:33 Vatandaşa soruldu! Yüzde 54 "Asla oy vermem" dedi, Pazar seçim olsa Erdoğan'ın oy oranı
08:33 Rus esir askerler, Putin'e seslendi: Savaşı durdur!
08:24 İstanbul'a kamyon ve tırların giriş yasağı başladı
08:20 Survivor All Star'a veda eden isim SMS sonuçları ile belli oldu
08:14 Piyasalarda son durum! 10 Mart'ta dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
08:10 Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte tam liste
07:56 10 Mart 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak: Bütün yurtta kar var, İstanbul bembeyaz!
07:36 Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 08:58:14. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da yollar beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement