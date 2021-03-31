Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti - Son Dakika

Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti

31.03.2021 07:39
Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti, System.String[]

Avcılar'da 3 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Avcılar'da 3 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Umut K. (3) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut'un akrabası yaşananları anlatarak,

"Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş" dedi.

Feci olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.'nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor. - İSTANBUL

Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti
Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti

Yeşilkent Mahallesi, Kamyonet, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut'un üzerinden böyle geçti - Son Dakika


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